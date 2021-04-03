حفل المومياوات.. ريهام عبدالحكيم تبهر الجميع بفستان ملكي

تألقت الفنانة ريهام عبد الحكيم، خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، مقدمة أغنية الحفل "مصر لم تنم".وارتدت المطربة ريهام عبد الحكيم، فستانًا ذهبيًا، صمم على الطراز الفرعونى، ليناسب حفل موكب نقل المومياوات، الحدث الأعظم فى العالم.جاء ذلك خلال سير موكب نقل المومياوات والذى يضم 22 مومياء 18 ملكًا و4 ملكات، حيث يتم نقلهم من المتحف المصرى الى متحف الحضارة بالفسطاط.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.