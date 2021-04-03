المغرب: 575 إصابة و7 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 575 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 497.832 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية: بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 14.348 فحصا، قد بلغ 5.514.296 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان بأنه تم، تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8842، كما تم تسجيل 569 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 484.793.