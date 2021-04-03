شاب بورسعيدي يرصد 10 آلاف جنيه لمَن يجد «ريجينا»

استغل شاب بورسعيد صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) معلنًا رصده 10 آلاف حنيه لمَن يعثر على صقر مملوك له، مناشدًا الأهالي البحث عن ضالته.قال عمرو الريس إن ريجينا (وهو اسم الصقر) لم تهرب: "اللي حصل إن صديقي كان بياكل طيره وريجينا كانت طايره وعلشان قانون البرية بيقول البقاء للأقوى فراحت علشان تاخد الأكل منه فطير صاحبي خد الأكل وطار وريجينا طارت وراه بتطارده لحد ما دخلوا جوه ملاحات بورفؤاد".وكشف الريس أن الطائرين مفقودين، موضحًا أنهما ذكر وأنثي من نفس النوع والشكل، إلا أنهما يختلفان في الحجم، لافتًا إلى أن الطائرين تم رؤيتها فوق نادي الهيئة، إلا أنه ذهب ولم يجدهما.