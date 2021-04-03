إعلان حالة الطوارئ في محلية بشمال دارفور بسبب نزاع قبلي

أصدر والي ولاية شمال دارفور (غرب السودان) محمد حسن عربي، اليوم السبت، قرارا بإعلان حالة الطوارئ بمحلية السريف اعتبارا من اليوم للحد من الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحلية.وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن القرار تضمن تفويض قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية والمحلية، وذلك باستخدام القوة القانونية لتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة لها.وكان عدد من الأشخاص قتلوا جراء نزاع قبلي شهدته المحلية.