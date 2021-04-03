حبس سائق وزوجته وصديقتها لسرقتهم أجنبيًا في عين شمس

حبس سائق وزوجته وصديقتها لسرقتهم أجنبيًا في عين شمس
السبت 03/أبريل/2021 - 09:00 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس سائق وزوجتة وصديقتها لسرقتهم أجنبيًا بزعم الزواج من المتهمة الثالثة بعين شمس ٤ أيام على ذمة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده تلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من سائق يعمل لديه، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته فى الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق"، وقاموا باصطحابه بالسيارة قيادة المشكو فى حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو فى حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده تلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من سائق يعمل لديه، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته فى الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق"، وقاموا باصطحابه بالسيارة قيادة المشكو فى حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو فى حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.