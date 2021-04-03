حبس سائق وزوجته وصديقتها لسرقتهم أجنبيًا في عين شمس

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس سائق وزوجتة وصديقتها لسرقتهم أجنبيًا بزعم الزواج من المتهمة الثالثة بعين شمس ٤ أيام على ذمة التحقيق.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده تلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من سائق يعمل لديه، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته فى الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق"، وقاموا باصطحابه بالسيارة قيادة المشكو فى حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو فى حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.