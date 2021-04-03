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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: أجرينا مباحثات مع سويسرا حول الأموال المجمدة

السبت 03/أبريل/2021 - 08:14 م
فؤاد حسين
فؤاد حسين
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قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم السبت إنه أجرى مباحثات ثنائية مع سويسرا لبحث موضوع الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية التي تعود لحقبة النظام السابق.

وأضاف وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وزير خارجية سويسرا إجنازيو كاسيس الذي وصل بغداد في وقت سابق اليوم وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "جرت في وزارة الخارجية العراقية اليوم مباحثات ثنائية بين العراق وسويسرا هي الأولى من نوعها منذ عام 1991 نوقشت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ودعوة الشركات السويسرية للعمل في العراق وخاصة في المجال الدوائي".

وتابع الوزير حسين قائلا: "كما تناولت المباحثات، الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية التي تعود حساباتها لزمن النظام السابق وتمت مناقشات هذا الموضوع بالتفصيل".

وأوضح وزير خارجية العراق: أن المباحثات تناولت قضية "الهجرة واللاجئين وآلية التعامل معها في سويسرا والدول الأوربية ووضع سبل لحل مشاكل اللاجئين وآلية التعامل مع اللجوء وإعادة افتتاح سفارة سويسرا في العراق فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتقوية العلاقات السياسية بين البلدين".

من جانبه، أكد وزير خارجية سويسرا أن هذه الزيارة هي الأولى لوزير سويسري للعراق منذ عام 1979 ولن تكون الأخيرة ولدينا استراتيجية جديدة لتطوير التعاون في دول المنطقة.

وأضاف كاسيس: "نرغب بإقامة علاقات صحيحة مع العراق لزيادة الاستقرار بالمنطقة ولقد أعطت زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق مؤخرا دفعا مهما لتطوير العلاقات وإحلال السلام في المنطقة بعد أن عانى العراق كثيرا من العنف".

واختتم وزير الخارجية السويسري تصريحاته قائلا: "سنعمل على مساعدة العراق وحماية حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الهجرة وندعم الإصلاحات في العراق وسنتعاون في مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف وسيتم إعادة افتتاح السفارة السويسرية في العراق.

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