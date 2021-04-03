الهند تعرب عن حزنها لسقوط قتلى في حادث قطار تايوان

أعربت وزارة الخارجية الهندية، السبت، عن حزنها العميق إزاء مقتل نحو ٥٠ شخصا جراء حادث تحطم قطار في تايوان أمس الجمعة.وأعرب المتحدث باسم الوزارة "أريندام باجشي"، في تغريدة على "تويتر": "عن تعازي بلاده لعائلات الضحايا جراء الحادث، كما يدعو بالشفاء العاجل للمصابين".وقتل٥٠ شخصا على الأقل فيما أصيب أكثر من ١٥٠ آخرين جراء تحطم قطار سريع أمس الجمعة كان متجها من العاصمة التايوانية (تايبيه) إلى مدينة "تايتونج" الواقعة جنوب شرقي البلاد.