الحكومة العراقية تبدأ عملية إصلاح مالي لتقوية وحماية الاقتصاد

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت بدء عملية إصلاح مالي سيؤدي لتقوية وحماية الاقتصاد العراقي.وقال وزير المالية العراقي علي علاوي -في مقطع فيديو نشرته الوزارة اليوم على موقع (تويتر): "بدأنا بالإصلاحات، بدأنا عملية الأتمتة، وعمليات الإصلاح المتعلقة بالعملة وسعر الصرف، ضمن إجراءات تهدف لتقوية الاقتصاد العراقي".وأضاف: أن المواطن سيرى تحسنًا على ضوء ما سيحصل من نتائج، في تحسين أداء الدولة والموظفين وخاصة في العمليات الخاصة بالمواطنين.وأردف: أن الدولة ستتحول من دولة تعقد وتُعرقل، إلى دولة تساعد وتخدم وهذا كله سيجري عبر عملية تحديث الأجهزة عبر سياسات مسؤولة وذات كفاءة.