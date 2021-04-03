رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

"طلعت مصطفى" تنظم أكبر ماراثون للجرى فى مدينتى.. والشركة المنظمة: حدث عالمى فى مدينة عالمية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:23 م
طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
طباعة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى توقيع عقد شراكة مع شركة تراي فكتوري، لتنظيم ماراثون للجري في مدينتي، وذلك ضمن جهود المجموعة لدعم رؤية مصر 2030 الرامية إلى تشجيع ممارسة الشباب للرياضة، وتشجيع سكان مدينتي لممارسة الرياضة بانتظام، وسط المناظر الخلابة والهواء النقي والأجواء الطبيعية الساحرة التي تتميز بها مدينتي، والتي تجعلها واحدة من أفضل الأماكن المناسبة لممارسة رياضة الجري في مصر.

وأعرب عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته لتنظيم أكبر ماراثون للجري في مصر بمدينتي لتشجيع السكان والشباب على ممارسة الرياضة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتطلب ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين بالانتظام في ممارسة الرياضة، مشيدًا بالتعاون مع شركة تراي فيتكوري لتنظيم الماراثون، والتي تتميز بخبرة واسعة في هذا المجال.

وأكد الأستاذ/ أيمن حقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تراي فيكتوري ، أن ماراثون مدينتي للجري، سيقام يوم 28 مايو المقبل، وسيكون من أكبر وأقوى مسابقات الجري التي تقام في مصر، وتوقع أن يكون الماراثون عالميًا في مدينة عاليمة مثل مدينتي .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

السيسي يستمع لشرح حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

أحمد يماني: علينا أن نفهم ببساطة أن الشعر عمل إنساني

خرافة استخدام العبيد في بناء مصر القديمة

«بلادي يا بلادي».. موكب المومياوات يفجر وطنية الأدباء على السوشيال ميديا

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد