"طلعت مصطفى" تنظم أكبر ماراثون للجرى فى مدينتى.. والشركة المنظمة: حدث عالمى فى مدينة عالمية

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى توقيع عقد شراكة مع شركة تراي فكتوري، لتنظيم ماراثون للجري في مدينتي، وذلك ضمن جهود المجموعة لدعم رؤية مصر 2030 الرامية إلى تشجيع ممارسة الشباب للرياضة، وتشجيع سكان مدينتي لممارسة الرياضة بانتظام، وسط المناظر الخلابة والهواء النقي والأجواء الطبيعية الساحرة التي تتميز بها مدينتي، والتي تجعلها واحدة من أفضل الأماكن المناسبة لممارسة رياضة الجري في مصر.وأعرب عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته لتنظيم أكبر ماراثون للجري في مصر بمدينتي لتشجيع السكان والشباب على ممارسة الرياضة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتطلب ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين بالانتظام في ممارسة الرياضة، مشيدًا بالتعاون مع شركة تراي فيتكوري لتنظيم الماراثون، والتي تتميز بخبرة واسعة في هذا المجال.وأكد الأستاذ/ أيمن حقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تراي فيكتوري ، أن ماراثون مدينتي للجري، سيقام يوم 28 مايو المقبل، وسيكون من أكبر وأقوى مسابقات الجري التي تقام في مصر، وتوقع أن يكون الماراثون عالميًا في مدينة عاليمة مثل مدينتي .