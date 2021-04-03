تشييع جثامين أسرة «مذبحة فيديمين» بالفيوم وسط حراسة مشددة

شيعت، مساء السبت، في مشهد مهيب جنازة اثنين من الأسرة التى تم إطلاق النار عليهم بالكامل على يد زوج عاطل لفتاة تلك العائلة بقرية فيديمين بمركز سنورس، حيث تم وضع الطفل الصغير آدم بجانب خالته فى نعش واحد وسط حراسة أمنية مشددة وفرض كردون أمني على القرية حتى تم دفنهم فى مقابر الأسرة بقرية فيديمين.كان اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مركز شرطة سنهور يفيد بالحادث بعد إبلاغ الأهالي للمركز بالواقعة.قال أهالي القرية: إن المتهم دخل في نوبة هيستريا إثر خلافات نشبت بينهما أثناء محاولته إعادة زوجته وأطفالها لمنزله عقب خروجه من مصحة أمراض نفسي، ورفض أهلها الرجوع له.تبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة سنهور بأن سبب المشاجرة رفض أهل الزوجة عودتها إلى مسكنها بصحبة زوجها وأبنائها الاثنين لغضبها وتركها المنزل بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة ودخوله إلى مصحة لعلاج الإدمان وهروبه من المصحة وعودته للقرية ليستقل فيها مع أسرته دون علاج ما رفض أهل زوجته عودة زوجته له إلا بعد إكمال علاجه دخل المتهم في حالة هستيريا، وقام بإطلاق أعيرة نارية عشوائية علي الجميع وفر هاربًا.