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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بدء تدريب أئمة الأوقاف بكلية الإعلام

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:10 ص
تدريب أئمة وزارة
تدريب أئمة وزارة الأوقاف
إسلام أبوالمجد
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بدأت كلية الإعلام في تدريب أئمة وزارة الأوقاف ضمن فعاليات دورة المهارات الإعلامية للأئمة التي انطلقت برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف.

وثمن الدكتور غانم السعيد عميد الكلية جهود وزير الأوقاف في تدريب الأئمة وحرصه على التعاون مع الجهات المختصة في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور رضا أمين وكيل الكلية، أن المنابر أحد الوسائل الإعلامية التي تحدث تأثيرا كبيرا في المجتمعات وتدريب الدعاة على مهارات الإعلام يسهم في توصيل الرسالة بالطرق الصحيحة.

من جانبه أكد الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والامتحانات أن تزويد الإمام بهذه الدورات من ضرورات العصر لإمكانية التواصل مع الجمهور وإظهار الدين الصحيح بطريقة تناسب العصر، موجًها الشكر لجامعة الأزهر ولكلية الإعلام بها على هذا التعاون المثمر البناء بين الأوقاف وجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أنه شارك في الدورة التدريبية 50 إمامًا مرشحًا من أئمة وزارة الأوقاف بمديريات (القاهرة والقليوبية)، وحاضر فيها الدكتور سامح عبدالغنى والدكتور مصطفى علوان أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام.
تدريب أئمة وزارة الأوقاف
تدريب أئمة وزارة الأوقاف
تدريب أئمة وزارة الأوقاف
تدريب أئمة وزارة الأوقاف

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