44756 إصابة بكورونا في تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، السبت، تسجيل 44756 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى مستوى منذ ظهور الوباء.ووفقا لإحصاء رويترز، تحتل تركيا حاليا المرتبة الخامسة عالميا في عدد الإصابات اليومية بناء على متوسط ​​الأعداد على مدار سبعة أيام.وارتفع عدد الإصابات منذ أن خففت الحكومة القيود في أوائل مارس، وجرى تسجيل مستويات قياسية جديدة على مدى الأيام الخمسة الماضية.وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى ثلاثة ملايين و445 ألفا حتى السبت. وبلغت أحدث حصيلة يومية للوفيات 186، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32078.