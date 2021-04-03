المكسيك: إعطاء 7.85 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء 7.85 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.وأفادت البيانات بأن معدل التطعيم في المكسيك يقدر بـ 267 ألفا و861 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد 1.9 عام لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت المكسيك حملة التطعيمات قبل نحو 15 أسبوعا.واستقرت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد عند 2.25 مليون إصابة، والوفيات عند 203 آلاف و854 وفاة.