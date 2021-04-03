الأردن.. اعتقال شخصيات أمنية وسياسية بارزة
السبت 03/أبريل/2021 - 07:51 م
محمد عمرطباعة
أفادت مصادر أمنية حكومية بالأردن، السبت، باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.
وقال المصدر الأمنيّ: إن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة وجارٍ التحقيق في الموضوع وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الاعتقالات في الأردن شملت شخصيات عسكرية ومدنية.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب عمليات الاعتقال.
وقال المصدر الأمنيّ: إن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة وجارٍ التحقيق في الموضوع وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الاعتقالات في الأردن شملت شخصيات عسكرية ومدنية.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب عمليات الاعتقال.