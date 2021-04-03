الأردن.. اعتقال شخصيات أمنية وسياسية بارزة

‏أفادت مصادر أمنية حكومية بالأردن، السبت، باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.وقال المصدر الأمنيّ: إن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة وجارٍ التحقيق في الموضوع وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.وأفادت ‏مصادر مطلعة بأن الاعتقالات في الأردن شملت شخصيات عسكرية ومدنية.ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب عمليات الاعتقال.