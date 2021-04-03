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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل قتل آخر بسبب الخلاف على ثمن المخدرات بالإسكندرية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:30 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل شخص عمدا بسبب خلافات على ثمن المواد المخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم المنتزة ثان، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين المتهم أيمن.ر.ح، عاطل، والمجني عليه أ.ح.أ، بدائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين قيام المجني عليه عاطل وشهرته أحماضي، بحيازة سلاح أبيض سكين والتوجه الى المتهم وشهرته السبكي، وكان بحوزته قطع خشبية بها سلاح أبيض سكين وتعدوا على بعض وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسلاح الأبيض بمنطقة الصدر علي اثرها لقي مصرعه.

وأمام المستشار وسام عفيفي، مدير نيابة المنتزة ثان، وسكرتريا التحقيق اسلام أبو تريكة، اعترف المتهم في التحقيقات أنه إثر خلاف بين المتهم والمجني عليه بالتشاجر بسبب الخلاف علي ثمن الأقراص المخدرة بالكشف جنائيين عليهم تبين أن المتهم مسجل في عدد 7 قضايا " شروع في قتل سرقة ضرب سلاح أبيض وتعدى جنسيا " والمجني عليه مسجل " في عدد 12 قضية" سلاح أبيض وأقراص مخدرة وبلطجة وضرب حريق عمد وسرقة _ الاتجار في المخدرات"، تم تحرير المحضر رقم 6973 لسنة 2020 جنح المنتزه ثان، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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