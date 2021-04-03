إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم 

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية والجهات المعنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل قوة وحسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية وخاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين وايضا الإجازات الرسمية.خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز سنورس زمام جمعيه مطرطارس على مساحى 6 قيراط، بحضور المهندس سيد عنتر وكيل الإدارة الزراعية، والمهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة، وقوة أمنية من الشرطة والوحدة المحلية.كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد 3 حالات على مساحة قيراطين بنواحي منشية بغداد 2 حالة بناحية سيلا، وذلك بحضور المهندس سيد أحمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.