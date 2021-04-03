تفاصيل فيلم خالد النبوي الترويجي لموكب نقل المومياوات

أكد المخرج تامر عشري أنه سعيد بتقديم عمل فني ترويجي لمصر والذي كان من بطولة خالد النبوي فقط، ويتناول إنجازات من الحضارة الفرعونية القديمة.وأكد عشري، أن العمل مدته 10 دقائق فقط.وتناول الجهود التي حدثت خلال الاربع سنوات السابقة، في كل المواقع الأثرية المختلفة مثل الكنيسة المعلقة وهرم زوسر والأزهر والمعبد اليهودي بالاسكندرية وأماكن أخرى عن طريق لقطات مصوره بطريقة أحترافية تليق بمكانة مصر في العالم.وقال عشري لـ"الدستور" إن خالد النبوي سعد تمامًا بالمشاركة ووافق على الفور حينما عرضت علينا، وذلك من أجل المشاركة في هذا اليوم التاريخي والحدث الذي لا يتكرر كثيرًا والذي ينتظره العالم أجمع وليس مصر فقط.وأشار عشري: بدأنا في تصوير العمل منذ أشهر قليلة، وقد تم تصويره في 10 أيام واستغرقت أعمال المونتاج حوالي شهرين من أجل العناية بجودته في الاخير، لافتًا إلى أن تصويره كان ما بين القاهرة والاسكندرية.وعن اسم العمل أكد أنه لا يحمل اسم "تعالوا مصر" مثلما اعتقد البعض، لكنه فيلم ترويجي عن الحضارة المصرية بطريقة جديدة وملفته للنظر.واختتم: أشعر بحالة من الشغف الكبيرة لرؤية العمل خلال الحفل، وهذا سيكون شرف كبير لي الاشتراك ببضع دقائق في محفل عالمي مثل هذا وأتمنى أن نجد التوفيق اللازم لإنجاح هذا اليوم التاريخي.