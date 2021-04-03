توزيع «كمامات» على أهالي أسوان أثناء مشاهدة موكب المومياوات بميدان المحطة

حرص العاملين بديوان عام محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، على توزيع الكمامات الطبية على الأهالي والشباب المتوافدين على ميدان المحطة وسط المدينة، لمشاهدة الحدث الأول من نوعه، نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتوافد العديد من أهالي محافظة أسوان لمشاهدة الحدث العالمي نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.