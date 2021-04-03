«التضامن» توضح شروط الحصول على قرض السيارة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن منح بنك ناصر الاجتماعي تمويلات لشراء السيارات بكل أنواعها (ملاكي - أجرة ميكروباص - موتسكيلات) لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم وتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.وعن الشروط أكد الوزارة عبر موقعها الإلكتروني هي:-- ألا يقل سن 21 سنة- ألا يقل المقدم المسدد من قيمة السيارة عن 20% دون مقدم ودون حظر بيع في حال تحويل مرتب أو معاش- عرض سعر للسيارة أو الموتوسيكلأما الفئات المستهدفة هم:-- العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.- أصحاب الأعمال الحرة.- ذوي الاحتياجات الخاصة للمدنين والعسكريين- لا تقل عن 2 سنة ولا تزيد عن 7.5 سنة.وأشارت إلى أن إجراءات الحصول هي- طلب على التمويل لعرض سعر للسيارة- صورة بطاقة الرقم القومي سارية- مفردات مرتب معاش بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن- بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثه- إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمةإيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى