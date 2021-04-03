«التضامن» توضح شروط الحصول على قرض السيارة
السبت 03/أبريل/2021 - 10:03 م
ولاء جمالطباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن منح بنك ناصر الاجتماعي تمويلات لشراء السيارات بكل أنواعها (ملاكي - أجرة ميكروباص - موتسكيلات) لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم وتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن الشروط أكد الوزارة عبر موقعها الإلكتروني هي:-
- ألا يقل سن 21 سنة
- ألا يقل المقدم المسدد من قيمة السيارة عن 20% دون مقدم ودون حظر بيع في حال تحويل مرتب أو معاش
- عرض سعر للسيارة أو الموتوسيكل
أما الفئات المستهدفة هم:-
- العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
- أصحاب الأعمال الحرة.
- ذوي الاحتياجات الخاصة للمدنين والعسكريين
- لا تقل عن 2 سنة ولا تزيد عن 7.5 سنة.
وأشارت إلى أن إجراءات الحصول هي
- طلب على التمويل لعرض سعر للسيارة
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
- مفردات مرتب معاش بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن
- بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثه
- إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمة
إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى
وعن الشروط أكد الوزارة عبر موقعها الإلكتروني هي:-
- ألا يقل سن 21 سنة
- ألا يقل المقدم المسدد من قيمة السيارة عن 20% دون مقدم ودون حظر بيع في حال تحويل مرتب أو معاش
- عرض سعر للسيارة أو الموتوسيكل
أما الفئات المستهدفة هم:-
- العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
- أصحاب الأعمال الحرة.
- ذوي الاحتياجات الخاصة للمدنين والعسكريين
- لا تقل عن 2 سنة ولا تزيد عن 7.5 سنة.
وأشارت إلى أن إجراءات الحصول هي
- طلب على التمويل لعرض سعر للسيارة
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
- مفردات مرتب معاش بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن
- بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثه
- إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمة
إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى