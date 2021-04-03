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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» توضح شروط الحصول على قرض السيارة

السبت 03/أبريل/2021 - 10:03 م
قرض السيارة
قرض السيارة
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن منح بنك ناصر الاجتماعي تمويلات لشراء السيارات بكل أنواعها (ملاكي - أجرة ميكروباص - موتسكيلات) لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم وتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعن الشروط أكد الوزارة عبر موقعها الإلكتروني هي:-

- ألا يقل سن 21 سنة
- ألا يقل المقدم المسدد من قيمة السيارة عن 20% دون مقدم ودون حظر بيع في حال تحويل مرتب أو معاش
- عرض سعر للسيارة أو الموتوسيكل

أما الفئات المستهدفة هم:-
- العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
- أصحاب الأعمال الحرة.
- ذوي الاحتياجات الخاصة للمدنين والعسكريين
- لا تقل عن 2 سنة ولا تزيد عن 7.5 سنة.
وأشارت إلى أن إجراءات الحصول هي

- طلب على التمويل لعرض سعر للسيارة
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
- مفردات مرتب معاش بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن
- بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثه
- إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمة
إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى

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