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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير وأبرز أحداثه في رمضان 2021

السبت 03/أبريل/2021 - 10:22 م
مسلسل اللي مالوش
مسلسل اللي مالوش كبير
منار إبراهيم
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تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "اللي مالوش كبير" والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل الذي تفصلنا عنه أيام قليلة على حلول أولى أيامه، ويشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي.

قنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021

ويعرض مسلسل اللي مالوش كبير من خلال شاشة قناة CBC الفضائية وذلك حصريًا خلال الشهر الكريم، وكانت شبكة قنوات CBC وCBC دراما أعلنت عن إذاعتها للمسلسل بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة واتش إت الإلكترونية، على أن ينطلق أولى حلقاته يوم 1 رمضان المقبل الموافق بالميلادي 12 إبريل الجاري.

أبرز أحداث مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021

وتظهر ياسمين عبدالعزيز من خلال أحداث المسلسل بدور فتاة تدعى "غزل" وتقع في العديد من الأزمات منذ بداية العمل بسبب الخلافات مع الأسرة التي تجبرها على أشياء لا ترضيها ومنها الزواج من رجل يجبرها حيث تلعب الفنانة عايدة رياض، دور أم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهي أم طماعة لا تهمها مصلحة ابنتها بقدر ما تهتم بالأموال، لذلك تساعد والدها والذي يجسد دوره الفنان محمد عبدالعظيم في إجبارها على الزواج من رجل أكبر منها بكثير، لكونه رجل أعمال وصاحب نفوذ، وهو الفنان خالد الصاوي.

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فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021


ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من الفنان أحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وعايدة رياض ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل وبدرية طلبة وأحمد سعيد عبد الغني وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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