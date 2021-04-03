خرافة استخدام العبيد في بناء مصر القديمة

كثيرًا ما يتجنى العديد من العلماء على الحضارة المصرية القديمة ويدعون بناء ركائزها المعمارية والاقتصادية بالسخرة والتعذيب، وهو أمر منافٍ تمامًا للحقيقة، حيث عرفت مصر القديمة تكريم العمال من جانب بعض الشخصيات منذ عصر الدولة القديمة، ومثال ذلك مدير ضيعة يعرف باسم "مني" من عصر الأسرة الرابعة حيث يذكر في نص أنه كافأ بسخاء كل من ساهم في بناء وزخرفة مقبرته: "لن يندم أبدًا كل من ساهم في بنائها، سواء كان فنانا أو قاطع أحجار، لقد أعطيت كل شخص مكافأته"، ويؤكد أحد القضاة من الأسرة الخامسة، نفس المفهوم في نص آخر يشير إلى احترام طبقة العمال قائلًا: "جميع من عملوا في هذه المقبرة نالوا أجرهم بالكامل من خبز وجعة وملابس وزيت وقمح بكميات كبيرة، كما أنني لم أُكره أحدًا على العمل".ولعل أكبر المشاريع الهندسية والمعمارية المصرية القديمة قد أقيمت بتنظيم حكومي لفرق عمل دون تعذيب أو سخرة، ولدينا من الدلائل الأثرية ما يجزم هذا الأمر، حيث تؤكد لنا مقابر العمال بناة الأهرام التي اكتشفها زاهي حواس سنة 1990 الدليل الجازم على مدى تنظيم الدولة المصرية للمشاريع الكبرى من خلال إدارة العمال في وحدات منظمة ورعاية حقوقهم في المعيشة، كما تعد نقطة تحول هامة في تسليط الضوء على طبيعة العمل وحقوق العمال في مصر القديمة، وقدمت أدلة تنفي كليا كل ما يشير إلى أن البناء خضع لنظام السخرة، أولها أن هذه المقابر تقع مباشرة إلى جوار المجموعة الهرمية "الملكية" في الجيزة، وهو ما جعل بعض العلماء يؤيدون الرأي القائل بأن الملك ربما أوصى بدفن عماله إلى جانبه وفاء لهم دون تمييز طبقي، أو أنهم أرادوا أن يدفنوا بجوار ملكهم المحبوب كي يبعثوا معه في العالم الآخر وهو ما سمح به الملك. كما قدمت تلك المقابر أدلة على الحياة الدينية واليومية للعمال خلال بناء الهرم الأكبر، حيث أشارت النصوص إلى أن عائلات في صعيد مصر ودلتاها كانت ترسل المؤن لإعاشة العمال، وفي المقابل كانت الدولة لا تحصِّل منهم ضرائب.وكان يضم تجمع العمال عددًا من المخابز والورش، بالإضافة إلى مبنى كبير يتضمن مخازن الغلال ومخازن أخرى. فكان لا بد من توفير قدر كبير من الغذاء لإطعام العمال، حيث إن الخبز- والذي عثر على أرغفة منه لا حصر لها بكل أنحاء الموقع- يعد العنصر الرئيسي لغذاء العمال، كما كانت البيرة المشروب الأساسي لهم. وبالإضافة إلى الخبز والبيرة، كان يتم منح العمال قطع من الثوم والبصل. وربما ما عثر عليه من عظام الأسماك يدل على أنهم كانوا يأكلون الأسماك التي يتم صيدها من شط النيل المجاور وكان بمثابة جزءً من الطعام اليومي للعمال، ومن أشهر أنواع الأسماك بمنطقة الجيزة هو السمك البلطي، فقد عثر بمربع حفائر بالمنطقة على خطّاف سمك برونزي مشابه لما يتم استخدامه حاليًا، بالإضافة إلى العثور على أطباق فخارية لتقديم الطعام للعمال بشكل مرموق. ومن المفاجآت التي ظهرت خلال حفائر تجمع العمال والتي تبدد وهم السخرة هو أن العمال قد تناولوا كميات كبيرة من اللحوم، وقد يكون ذلك يوميًا.فقد كان من المعتقد أن طبقة الصفوة هي فقط التي كانت تأكل اللحم بأي كمية، ولكن الكم الكبير من العظام الذي تم العثور عليه بمنطقة العمال بالجيزة يشير إلى أنه كان يتم ذبح نحو 11 من الماشية و33 من الخرفان والماعز كل يوم، وهو ما يكفي لإطعام عشرة آلاف عامل.والثابت أن الإدارة القائمة على بناء الهرم كانت تستقدم الفلاحين للقيام بعمليات بناء الهرم خلال فترة الفيضان والتي تتوقف فيها أعمال الزراعة كنوع من محاربة البطالة، وكان يتم تغير العمال كفرق كل ثلاثة أشهر. ومن المثير في الأمر هو اكتشاف رفات عمال تشير إلى حدوث إصابات عمل وعلاجها، بل وخضوع البعض لعمليات جراحية لعلاج كسور بسبب إصابات عمل، وعمليات تركيب أطراف صناعية بل عثر على جمجمة بها ثقب دلت على وجود عملية دقيقة لإزالة ورم في المخ عاش بعدها العامل لأكثر من عامين، وهو ما يدل على توفير السلطة الحاكمة نظامًا للرعاية الصحية للعمال. وتشير النصوص المتاحة إلى استخدام مئات الآلاف من العمال كل عام، وقد انتهى العمل بعد عشرين عامًا، وهي فترة زمنية طويلة أسهمت في رفض بعض العلماء فكرة السخرة التي من طبيعتها إنجاز الأعمال في فترات زمنية أقصر نسبيًا.ولم يقتصر الأمر على العمال والفلاحين فحسب، بل ضمت تلك التجمعات مستوىً أرقى، وهم الفنانين الذين عملوا على إنتاج الفن الرائع الذي زين المجموعات الهرمية، حيث اتبعوا نظامًا مشابهًا لنظام العمال وإن كان أقل قسوة، فكان البعض منهم رسامين يقومون بعمل اسكتشات للمناظر التي سيتم نقشها على جدران المعابد، ويليهم مجموعة من الحرفيين الأقل درجة والذين يقومون بتنفيذ الاسكتشات، ثم يأتي النحاتون والذين يقومون بنحت الصور على الحجر، وفي النهاية يأتي دور كبار الفنانين والذين يقومون بإضافة الألوان. وقد قام نحاتون وفنانون آخرون بنحت وتلوين التماثيل الملكية الموجودة بالمجموعات الهرمية لكل من خفرع ومنكاورع بالإضافة إلى التماثيل الخاصة التي عثر عليها بمقابر النبلاء بعصري هذين الملكين. وقد عاش هؤلاء الفنانين مع عائلاتهم بمنازل أكبر حجمًا وأكثر راحة بنيت حول أفنية. وكان هذا التواجد الخاص بالفنانين أحد أكبر الأدلة على انتفاء فكرة السخرة والعبودية، فلا يمكن إنتاج أي نوع من الفن تحت نظام من السخرة.أما في الدولة الحديثة، فقد قام الملك أمنحتب الأول بتكوين طائفة خاصة من العمال والفنانين ليقوموا بنحت وعمل مقابر الملوك في منطقة وادي الملوك بالبر الغربي للعاصمة طيبة (الأقصر حاليًا)، واستقر هؤلاء العمال في قرية تعرف الآن باسم "دير المدينة"، وكانت محاطة بسياج وتتألف من سبعين منزلا بملحقاتها، وهو ما جعل أمنحتب الأول في رتبة تقديس بعد وفاته. وكانت منازلهم من الطوب اللبن وتتكون من أربع أو خمس حجرات ومطبخ وسلالم تؤدي إلى السطح بينما كتب أسماء أصحاب المنزل وألقابهم عند الأبواب. وتشير الوثائق إلى أن هؤلاء العمال كانوا يعملون تحت مراقبة سلطة الوزير المكلف بإمدادهم بالأدوات اللازمة للعمل، كما كانت الدولة مكلفة بإمدادهم بالمواد الغذائية، وكانت طائفة العمال تتألف من 60 إلى 120 عاملًا يقسمون إلى قسمين، وكل قسم يخضع لسلطة رئيس عمال يحمل كل منهما لقب "كبير الفرقة أو المجموعة" ويعلوهم طبيقة من الفنانين والنحاتين والرسامين. وتشير أوستراكا مؤرخة في العام الأربعين من حكم الملك رمسيس الثاني، محفوظة في المتحف البريطاني، كتب عليها رئيس العمال أسماء عماله، البالغ عددهم 43 عاملا، وأمام كل عامل عدد الأيام التي تغيبها عن العمل، وأعذار التخلف عن العمل بالمداد الأحمر، وكذا التأخير عن نوبة العمل، وكان من بين الأسباب "المرض بعدوى، أو لدغة عقرب، أو بسبب تقديم القرابين للمعبودات المختلفة، أو رعاية المنزل في حالة تعب الزوجة.ومثلما كان الوضع في حي العمال بناة الأهرام، كانت الحياة الاجتماعية في منطقة دير المدينة في وضع لائق، فقد عرفنا من البرديات الكثير عن وضع المرأة في دير المدينة والتي لعبت دورًا هامًا في رعاية المنزل وتربية الأطفال وإدارة عملية التغذية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إننا نجد أن بعضهن تزوجن من ملاحظي عمال أو كتبة مشاريع الإنشاءات وحصلن على وضع ديني معين مدرج في أسمائهن، كما حملن وظيفة مغنية أو منشدة وهي وظيفة رسمية داخل مقاصير أو معابد محلية بالمنطقة.ومن مناظر التسامح والحرية في مجتمع دير المدينة هو ما كشفته الحفائر من وجود تعددية دينية، حيث أن عمال المنطقة تعبدوا إلى معبودات محلية جنبًا إلى جنب مع معبودات الدولة دون وجود تعارض أو إقصاء، وعثر على العديد من المقاصير الخاصة بالمعبودات حتحور وبتاح وسيشات، بالإضافة إلى أمنحتب الأول ورمسيس الثاني باعتبارهم في مصاف المعبودات.وتمتع عمال منطقة دير المدينة برعاية صحية متميزة مثلما كان أجدادهم في حي العمال بناة الأهرام، حيث توفر لنا ما كتب على الأوستراكات "بقايا شقافات الفخار" معلومات عميقة حول الحياة الصحية للعمال حيث وجود أطباء قاموا بوضع وصفات طبية لعلاج مرضاهم من إصابات العمال عرفنا بعض تركيباتها، وسحرة كانوا يعالجون العمال بالتعاويذ السحرية من لدغات العقارب التي كانت منتشرة في الصحراء والذين عرفوا بالسحرة العقارب. كما عثرنا على بعض من هذه الوصفات الطبية والتراكيب الدوائية وإن كنا لا نعرف إن كانت تحضر في عيادة الطبيب أو كانت للعلاج المنزلي.ومن المعروف عن مجتمع دير المدينة أنه كان يضم دائرة محكمة خاصة به تضم قضاة وكتبة، وكانت تختص بالقضايا المدنية والجنائية داخل دير المدينة، مثل قضايا تأخر المستحقات والمناوشات بين العمال، بالإضافة إلى وجود نقطة شرطة خاصة بالمنطقة تطبق قانون المحكمة. ومن بين القضايا التي عُرفت قضية حررت ضد ابن أحد مشرفي العمال والذي اتهم بسرقة المقابر والزنا والتسبب في انفلات مجتمعي، ولكن للأسف لم نعرف نتيجة المحاكمة.ومن أشهر ما تعلق بمنطقة دير المدينة نشوب أول ثورة عمالية قامت في التاريخ والتي حدثت في عهد الملك رمسيس الثالث حين قام العمال بأول إضراب عمالي ذكرته بردية الإضراب المحفوظة بمتحف تورين وذلك بسبب تأخر مستحقاتهم نتيجة إفلاس خزينة الدولة بسبب حروب خاضها الملك رمسيس الثالث لحماية مصر من هجمات شعوب البحر، إلى جانب سيطرة الكهنة على ثروات البلاد، الأمر الذي أدى إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال وتأخر استلامهم مخصصاتهم العينية من أكل وشرب وعلاج أكثر من مرة، ونظم العمال إضرابهم في العام 29 من حكم الملك رمسيس الثالث، وساروا في مسيرات وهم يرددون "إنا جائعون" واستمر ثلاثة أيام، وتجمع العمال عند معبد الرمسيوم وانضم إليهم الزوجات والأطفال، ودارت مفاوضات بين العمال ورجال الشرطة، مما دل على زيادة الوعي العمالي في مصر القديمة وانتفاء صفة السخرة في المشاريع الكبرى بالدولة. ومن يزور منطقة وادي الملوك حاليًا ويرى ما فيها من إبداع فني منقطع النظير واحترافية معمارية لا تتكرر، يدرك أن هذا الإعجاز قد تم على يد عمال محترفين لاقوا حياة اجتماعية كريمة بعيدة كل البعض عن حياة العبودية والسخرة، حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه"أشهر خرافات الفراعنة"، والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.