مروان حمدى يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مولودية الجزائر المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي