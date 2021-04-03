سقوط عصابة استدراج سائقي «التكاتك» في الساحل

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي لسرقة التكاتك وقتل سائقيها وإلقاء الجثامين في نهر النيل بالساحل.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من (ع.ى) سائق توك توك مفادة قيام شخصين باستدراجة من منطقة أمبابة لتوصيلهم لمنطقة الساحل، وفى الطريق طلبوا منة التوقف للبحث عن شىء فقدوة، وفؤجى بانضمام شخصين أخرين لهم وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء واستولوا على دراجته النارية ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أدهم مجدي 26 سنة، محمد سلامة 19 سنة، أحمد سعد 16 سنة، أحمد يحيى 16 سنة.وأضافت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيل عصابة لاستدراج سائقين تكاتك وسرقتهم وقتل بعضهم والتخلص منهم فى نهر النيل، وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب واقعة سرقة التوك توك وقيامهم بقتل سائقى توك توك.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب عدد كبير من جرائم سرقة التوك توك من السائقين، وأنهم تعرفوا على بعضهم البعض أثناء اللعب فى "السيبر" واتفقوا على تكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك.وبتكثيف الجهود تم تحديد هوية ضحية وهو الطفل كريم ممدوح نصحى، سائق توك توك ومبلغ بغيابه في 7 مارس الماضي، وتم العثور على جثمانه في وقت لاحق وتم تسليم الجثمان لوالده.وبتضييق الخناق على المتهمين أرشدوا عن شخصين يقومان بشراء المسروقات منهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.