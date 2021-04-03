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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيداع المتهم بقتل والده حرقًا في المحلة مستشفى الصحة النفسية

السبت 03/أبريل/2021 - 10:05 م
المتهم
المتهم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قررت محكمة مركز المحلة الكبرى، فى جلستها المنعقدة صباح يوم السبت، إيداع المتهم بقتل والده عن طريق إشغال النيران فيه بسبب خلافات سابقة بينهم إلى مستشفى الصحة النفسية، لحين وصول التقرير الطبى للتأكد من سلامة قواه العقلية، وذلك بناءً على طلب الدفاع تمهيدًا للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، تفيد بقيام شاب يدعى "ه. م. م. ي. ال" فى العقد الرابع من عمره بقتل والده المسن عن طريق إشعال النيران فى شقته السكنية بمنشية مبارك، وفر هاربًا.

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، والبحث الجنائى إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب فى الحادث خلافات سابقة بينهم منذ ٢٠ سنة على بيع الشقة والحصول على أموالها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى للكشف الطب الشرعي عليها.

وكشفت التحقيقات عن أن يوم الحادث حدثت مشادات كلامية بين الأب والأبن تطورت إلى أن قام الثانى بالاعتداء على المجنى عليه ضربًا ما أفقده الوعى، وقام بحمله ووضعه على مقعد ثم أشعل المتهم النيران فى الشقة بالكامل باستخدام البنزين لإخفاء معالم جريمته، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد له ١٥ يومًا أخرى.

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