«الزراعة»: لجان ثلاثية تراجع ملفات أراضي الأوقاف والإصلاح والري

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف تداخل أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي والري يواجه تحديات، وأن اللجنة الثلاثية لفض الاشتباك لهذه الأراضي حددت إيجارات الأراضي، وتم تكليف اللجان بتعين الأحواض وتسعير الأراضي بالمحافظات بشكل مناسب ومراجعة ملفات هذه الأراضي للتأكد من جهات الولاية المشرفة عليها.وقال «الشناوي» في تصريحات لـ«الدستور» إن وزارات الزراعة والأوقاف والري تركز حاليا على تحديث نظم الري بالأراضي التابعة كلا لولايتها ضمن استراتيجية الدولة بتطوير المنظومة الجديدة، وأنه تم التوجيه على وضع قيمة إيجارية عادلة للمستأجرين لكل الأراضي خلال هذه اللجان المشكلة لتشجيع المزارعين على تطبيق نظم الري الحديث وزيادة إنتاجية المحاصيل.