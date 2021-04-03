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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيفية تحضير أرز باللحمة المفرومة على الطريقة اللبنانية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:02 م
أرز باللحمة المفرومة
أرز باللحمة المفرومة
غادة موسى
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تعتبر وجبة الأرز باللحمة المفرومة على الطريقة اللبنانية، من الوجبات التي تهم الكثيرين، ونستعرض في السطور التالية طريقة تحضير الوجبة ومكوناتها الرئيسية.

ـ المكونات الرئيسية:

2 كوب أرز أبيض
٣،٥ كوب مياه ساخنة
١ مكعب مرقة لحم كنور
٢ ملعقة كبيرة سمن
١٤ كيلو لحمة مفرومة
١ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
١ بصلة كبيرة مبشورة
١٢ ملعقة صغيرة
فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
١٤ كوب لوز (اختياري)
١٤ كوب زبيب (اختياري)
١ ملعقة صغيرة من تتبيلة السبع بهارات

ـ طريقة التحضير:
في قدر كبير على نار عالية، تذوب ١،٥ ملعقة سمن ويشوح البصل حتى يصفر.

يضاف اللحم المفروم مع الملح والفلفل الاسود ويقلب مع البصل حتى ينضج ويصبح ذهبي.

تضاف القرفة على خليط اللحم والبصل وتقلب لمدة دقيقتين.

يذوب مكعب مرقة لحم كنور في المياه الساخنة.

يضاف الأرز والزبيب ويقلب مع اللحم المفروم، الملح والفلفل الاسود ثم تضاف مرقة كنور المحضرة وتخفض النار.

يغطى القدر ويترك الأرز حتى ينضج.

في مقلاة صغيرة، تذوب نصف ملعقة سمنة ويحمر اللوز حتى يصبح ذهبي اللون.

يخلط مع الأرز ويقدم ساخنًا.

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