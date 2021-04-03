كيفية تحضير أرز باللحمة المفرومة على الطريقة اللبنانية

تعتبر وجبة الأرز باللحمة المفرومة على الطريقة اللبنانية، من الوجبات التي تهم الكثيرين، ونستعرض في السطور التالية طريقة تحضير الوجبة ومكوناتها الرئيسية.ـ المكونات الرئيسية:2 كوب أرز أبيض٣،٥ كوب مياه ساخنة١ مكعب مرقة لحم كنور٢ ملعقة كبيرة سمن١٤ كيلو لحمة مفرومة١ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة١ بصلة كبيرة مبشورة١٢ ملعقة صغيرةفلفل أسودملح حسب الرغبة١٤ كوب لوز (اختياري)١٤ كوب زبيب (اختياري)١ ملعقة صغيرة من تتبيلة السبع بهاراتـ طريقة التحضير:في قدر كبير على نار عالية، تذوب ١،٥ ملعقة سمن ويشوح البصل حتى يصفر.يضاف اللحم المفروم مع الملح والفلفل الاسود ويقلب مع البصل حتى ينضج ويصبح ذهبي.تضاف القرفة على خليط اللحم والبصل وتقلب لمدة دقيقتين.يذوب مكعب مرقة لحم كنور في المياه الساخنة.يضاف الأرز والزبيب ويقلب مع اللحم المفروم، الملح والفلفل الاسود ثم تضاف مرقة كنور المحضرة وتخفض النار.يغطى القدر ويترك الأرز حتى ينضج.في مقلاة صغيرة، تذوب نصف ملعقة سمنة ويحمر اللوز حتى يصبح ذهبي اللون.يخلط مع الأرز ويقدم ساخنًا.