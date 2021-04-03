محافظ مطروح: رحلة ترفيهية لـ30 من أطفال التوحد و30 ولي أمر في 8 أبريل
السبت 03/أبريل/2021 - 06:59 م
ياسمين شعيبطباعة
قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه سيتم تنظيم رحلة ترفيهية لـ30 طفلا من أطفال التوحد و30 أولي أمر إلى محافظة الإسكندرية للترفيه والتخفيف عنهم.
وستنطلق الرحلة يوم 8 أبريل بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للتوحد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف مديرية الشباب والرياضة بمطروح.
وستنطلق الرحلة يوم 8 أبريل بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للتوحد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف مديرية الشباب والرياضة بمطروح.