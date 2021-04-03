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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

السبت 03/أبريل/2021 - 10:23 م
الكهرباء
الكهرباء
نعمات مدحت
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الكثير من المواطنين يبحث خلال هذه الساعات عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، عبر المنصات الإلكترونية الشهيرة والمختلفة، مع انتهاء شهر مارس وبداية شهر أبريل، حيث تستعد الأسر المصرية لدفع فاتورة الكهرباء خلال هذه الساعات، حيث يمكن للمواطن معرفة كيمة الفاتورة وهو بالمنزل، فقد قامت شركة الكهرباء بتوزيع المحافظات المصرية على عدد 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لتسجيل قراءة العداد المنزلي خوفا من دخول مندوبي الشركة للمنازل.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التابعة لشركة مصر الوسطى.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

يستطيع المواطن الدخول عبر الرابط التالي وهو الخاص بمصر الوسطى من هنا.
 ثم بعد يقوم المواطن باختيار الخدمات الموجودة أعلى الصفحة، ثم يقوم باختيار على الاستعلام عن قيمة الفاتورة، واختيار الشركة التابعة لها، ثم بعد ذلك يقوم المواطن بادخال البيانات المطلوبة، كالاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك، ثم اضغط على أمر إظهار الفاتورة ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

وقد أتاحت شركة الكهرباء للمواطنين خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني، كما يمكن دفعها بأكثر من طريقة من خدمات فوري، أو كاش، أو خدماتي أو أمان، أو الذهاب إلى مقر الشركة التابع لها المواطن.

ويربغ الكثير من المواطنين في دفع الفاتورة أونلاين دون الذهاب إلى المقار، بسبب ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي اجتاحت العالم أوائل 2020، وتسببت في خسائر كبيرة.

خدمات المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء

ويستطيع المواطن أيضا الدخول عبر المنصة الموحدة للكهرباء لقراءة العداد، كما يمكنه أيضا، تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة، تقديم طلب تركيب عداد كودى، كما يمكنه دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

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