رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة بناء مخالف بقرية البرجاية فى المنيا

السبت 03/أبريل/2021 - 07:29 م
إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف
المنيا ـ على حسين
طباعة
أزالت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، حالة تعد في المهد بالبناء المخالف دون ترخيص على أرض زراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد محمود، رئيس القرية، إنه تمت إزالة حالة تعد فى المهد على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني بعزبة أبوسويلم التابعة لقرية البرجاية بمساحة ١٠٠ متر، وتحرر محضر بالواقعة، مؤكدًا المتابعة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتى تمثل عصب الحياة لبلدنا الحبيب مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

«المهن الموسيقية» تنفي تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا

الصور الأولى لاستعدادات نقل المومياوات الملكية

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة


الصور

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد

طبعة ثانية من «دفاتر الوراق».. للروائي الأردني جلال برجس

صدور «حالات سريرية في علم المناعة» لـ أحمد مصطفى كمال

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا