إزالة بناء مخالف بقرية البرجاية فى المنيا

أزالت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، حالة تعد في المهد بالبناء المخالف دون ترخيص على أرض زراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقال عماد محمود، رئيس القرية، إنه تمت إزالة حالة تعد فى المهد على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني بعزبة أبوسويلم التابعة لقرية البرجاية بمساحة ١٠٠ متر، وتحرر محضر بالواقعة، مؤكدًا المتابعة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتى تمثل عصب الحياة لبلدنا الحبيب مصر.