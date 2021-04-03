جهود مكثفة لإصلاح كسر خط غاز طبيعى فى بورسعيد

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي في بورسعيد، اليوم السبت، جهود إصلاح كسر حدث في خط غاز طبيعي، أمام منفذ الحراسات بشارع مصطفى كامل.تلقت غرفة عمليات محافظة بورسعيد بلاغًا بوجود كسر بأحد خطوط الغاز الطبيعي في المنطقة، وانبعاث رائحة نتيجة لتسرب الغاز، وعلى الفور تم إبلاغ طوارئ الغاز، وتمت مباشرة عملية إصلاح الكسر بواسطة فنيين تابعين لشركة الغاز.وبالفحص تبين حدوث كسر بماسورة غاز قطر "6 بوصة" بعمق متر من سطح الأرض، نتيجة قيام إحدى معدات الحفر التابعة لأحد المقاولين المكلف بتنفيذ أعمال داخل نطاق الحي.ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، في تصريح لـ"الدستور" تكثيف الجهود من أجل سرعة إصلاح الخط، وكذلك السيطرة على الرائحة المنبعثة، وإعادة ضخ الغاز مره أخرى إلى المناطق المتأثرة.