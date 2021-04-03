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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «رياضة النواب»: طلبات الإحاطة هدفها عرض المشكلات والعمل على حلها

السبت 03/أبريل/2021 - 07:53 م
الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أهدى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، درع مجلس النواب ودرع اللجنة لمحافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، وهو ما أثنى عليه المحافظ بقوله ذلك التكريم وسام على صدري.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التي تقوم بزيارة لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، لتفقد أوضاع عدد من مراكز الشباب.

وقال النائب محمود حسين، إن زيارة اللجنة لمحافظة البحيرة هدفها متابعة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، من أجل العمل على تقديم كافة الدعم لها.

وأضاف أن الزيارة لا تهدف إطلاقا لاصطياد الأخطاء، ولكن للوقوف على المشكلات والعمل على حلها سواء من خلال وزارة الشباب أو محافظة البحيرة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء هشام آمنة لخدمة شباب البحيرة.

وطالب الدكتور محمود حسين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، ضرورة تهيئة المناخ المناسب لذوي الإعاقة داخل مراكز الشباب، لتكون محافظة البحيرة هي النموذج الأول في مصر في تلك التجربة التي يجب أن تعمم على مستوى مراكز شباب الجمهورية.

وأكد أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيلا رياضيا غير مسبوق، حيث تضم كوادر شبابية ومدربين كرة قدم وأبطالا رياضيين في الألعاب الفردية، فضلا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة.

من جانبه قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتقديم درع المحافظة لرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشددا على أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة أن الهدف واحد وهو خدمة المواطن.

وأكد محافظ البحيرة أن إهداء درع المحافظ للجنة الرياضة بالبرلمان، يأتي تقديرا لجهودها في خدمة الشباب.

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