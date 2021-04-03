بفستان فرعوني أبيض.. جاسمين طه تقدم حفل موكب المومياوات

انطلقت فعاليات حفل موكب نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.وارتدت الإعلامية جاسمين طه مقدمة حفل الموكب فستان فرعوني أبيض، مطرز ببعض النقوش الفرعونية، ليناسب الجو العام للحفل.وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ 14 لغة.