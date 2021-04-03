«الأبنية التعليمية» تعاين قطعة أرض بالمنيا لبناء مدرسة تعليم أساسي

عاينت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية موقع قطعة أرض لبناء مدرسة تعليم أساسي لخدمة الأهالي بقرية منشية الحواصلية، التابعة لمركز ومدينة المنيا.وقال محمد محمد علي حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان إن لجنة من هيئة الأبنية التعليمية عاينت موقع المدرسة بعد توفير مكان لبناء مدرسة تعليم أساسي جديدة بقرية منشية الحواصلية لخدمة أهالي القرية وتوفير العناء والمشقة على التلاميذ.وأوضح العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية وحصر أي أراضي أملاك الدولة؛ لتوفير أرض تصلح لإنشاء مشروعات عامة كبناء وحدات صحية أو محطات صرف ومياه شرب أو لبناء مدارس خاصة فى ظل انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة المعنية بتطوير الريف المصري وتحسين مستوي المعيشة عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للانتهاء من الأوراق والموافقات الخاصة بالمدرسة التي تم معاينتها.