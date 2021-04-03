«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات التضامن مع أطفال التوحد التي نظمها مركز الرعاية النهارية لأطفال التوحد بمطروح، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، تحت رعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبته الدكتورة دينا عثمان.بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض فيديو عن مركز الرعاية النهارية لأطفال التوحد تحت عنوان "أنت مش لوحدك" ثم فيديو عن مراحل إنشاء مركز التوحد وافتتاحه وبدأ العمل به.وقال الدكتور محمد عادل مدير مركز الرعاية النهارية بمطروح، إن اليوم يتم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد تضامنا مع كل أطفال التوحد والتوعية بمفهوم اضطراب التوحد بالإضافة إلى تسليط الضوء عليه وإدراك المجتمع به لتحسين حياة الأطفال الذين يعانون من التوحد حتي يتمكنون من العيش حياة كجزء لا يتجزأ من المجتمع.وتابع: التوحد هو حالة عصبية تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة بغض النظر عن الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي ويشير مصطلح التوحد إلى مجموعة من الخصائص والاضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي والتي تؤثر على وظائف المخ في مجال الحياة الاجتماعية ومهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي.وأوضح أن العمل في المركز بدأ بحضور 15 طفلا وبعد مضي 3 أشهر تضاعف عدد الأطفال إلى 33 ما بين استضافة نهاية وجلسات تخاطب.فيما قدم الدكتور محمد عبد السلام أخصائي النفسية والعصبية بالأطفال الشكر إلى القائمين على الاحتفالية ومسئولي الدولة الذين أخذوا إلى عاتقهم تبني نشر الوعي احتياجات أطفالنا.وأشار إلى أن اليوم العالمي للتوحد كانت بدايته في 2008 وكانت نسبة التوحد طفل لكل 90، موضحا أنه في 2021 بلغت نسبة التوحد طفل كل 54، قائلا: "إن شاء الله مركز مطروح للتوحد يكون نبتة حسنة تحقق المنشود منها".