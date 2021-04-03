أسامة الأزهري عن موكب نقل المومياوات الملكية: الحضارة ولدت هنا

أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بالاستعدادات الكبيرة لنقل المومياوات الملكية، مؤكدا أن ما يشهده العالم من نقل 22 مومياء ملكية في موكب ضخم من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط حدث تاريخي وفخر لكل مصري.وقال إنه مظهر حضاري عظيم ومشرف أمام العالم، يدل على عمق تاريخ هذا الوطن، وأن الحضارة ولدت هنا، وستولد هنا من جديد، وأن التاريخ ولد وكتب هنا، وسيكتب هنا من جديد وبإذن الله تعالى سنحمي وطننا ونبنيه، ونشعل سراج الحضارة من جديد، ونطور ونبدع، ونترك للأجيال القادمة فخرا يعتزون به، كما ترك لنا أجدادنا العظام- الذين نحتفل بهم اليوم من ملوك مصر- فخرا عظيما نعتز به.وأضاف: أنا كمصرى منتم للأزهر أشعر فى هذه اللحظة بأسمى آيات الفخر أمام هذا الحدث العظيم، موضحا أن آثارنا المصرية ثمرة عقل عبقرى مبدع.وأوضح الأزهري، أنه إنجاز عظيم على أرض مصر، وأمر يدل على مدى اهتمام الدولة المصرية بآثارها وتراثها ووضعه على رأس أولوياتها.وكان الدكتور أسامة الأزهرى قد سجل حلقتين من برنامجه "رؤى"، أمام الأهرامات الثلاثة منذ 3 أعوام واستعرض مجموعة من الفيديوهات يبين فيها بالتفاصيل نظرة علماء الاسلام إلى الآثار المصرية العظيمة والهرم الأكبر جيلا بعد جيل، مؤكدا أنه لا توجد حضارة من الحضارات صنعت مثل هذا الأثر العظيم الذي سيظل موجودًا إلى يوم القيامة.وتنطلق، بعد قليل، رحلة نقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة ويشهد الموكب التاريخي نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكًا و4 ملكات وسيتم بث الحدث مباشر على الهواء.