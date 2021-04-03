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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إفريقيا تتخطى 4 ملايين و252 ألف إصابة و113 ألف وفاة بكورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 06:53 م
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
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كدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين 252 ألف إصابة مؤكدة، و113 ألفا و500 وفاة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوصت "المراكز الأفريقية" في بيان اليوم الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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