هولندا تسجل 7 آلاف إصابة و31 وفاة بكورونا

سجّلت سلطات الصحة الهولندية،اليوم السبت، سبعة آلاف و682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى 31 حالة وفاة جديدة.وأوضحت البيانات الصادرة عن معهد الصحة الوطني: أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في هولندا منذ بداية تفشي الوباء ارتفع بذلك إلى 16 ألفًا و606 حالات، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 1.29 مليون إصابة، حسب ما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية عبر موقعها الإلكتروني.