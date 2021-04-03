أحمد يماني: علينا أن نفهم ببساطة أن الشعر عمل إنساني



◄ ما بقي من جيل التسعينيات هو ما أنتجه..ولم يتعلق الأمر أبدا بموضة عابرة



◄ ربط القصيدة المصرية بالقصيدة اللبنانية بوصفها محاكاة.. أمر بعيد تماما عن الواقع



◄ علينا أن نفهم ببساطة أن الشعر عمل إنساني



◄ الشعر لا يمكن تهميشه لأنه في قلب أية حياة



◄ لا أعتبر أن لدي مشروعا في الترجمة





ومنذ أن هاجر إلى اسبانيا ليدررس ويدرس بجامعاتها ليشير لنا من هناك وعبر الشعر عن " أماكن خاطئة " ويكتب عن "منتصف الحجرات"ويصف لنا الوداع الذي لا مفر منه في "الوداع في مثلث صغير".



الشاعر أحمد يماني الذي هاجر إلى أسبانيا في اوائل عام 2001 ليتحصل على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة كومبلوتينسي ومن ثم يستقر هناك حبا ومحبة تاركا وراءه حضور وذيوع وانتشار مصري وعربي عبر اعماله الشعرية وتحصله على جوائز عديدة منها جائزة رامبو وغيرها، ليكمل المسيرة من هناك ويصبح أحد أهم وأبرز أصوات شعراء المهجر من مجايليه في هذا الحوار لـ"الدستور" يكشف عن نخبوية الشعر، وعن استبعاد تهميشة بوصفة قلب الحياة وإلى نص الحوار:



◄ في ظل المشهد الراهن، أصبح المتلقي العربي غير قادر علي التفريق مابين الشذرة والقصيدة الومضة والبيت الواحد، وغيرها. كيف لي كمتلق أن أستوعب أن مايقدم لي شعر وليس شيئا أخر؟



قراءة الشعر لا تتوفر إلا لقاريء خاص يعرف الشعر ومسالكه وشغوف به على نحو خاص. لعلك تقصد بالسؤال ما يتعلق بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغياب المرجعية النقدية ولكن أيا ما كانت واسطة النشر فإن ما يُعوّل عليه هو وعي المتلقي بالشعر أولا وأخيرا، فمفهوم الشعر مفهوم واسع للغاية ويحتمل أشكالا وطرائق في القول عديدة جدا. الحياة لا تتوقف والشعر لا يتوقف عن تجديد نفسه.



◄ أنت من جيل كان سببا رئيسيا في ذيوع وانتشار قصيدة النثر المصرية. ماذا يتبقي من جيل التسعينيات وتلك الفترة التي أسستم فيها وجيلك لذلك الذيوع؟



اسمح لي بداية أن أتحفظ على مصطلح قصيدة النثر، والذي يقصد به لدينا كل الشعر الحر غير الموزون، ولسنا هنا بصدد معرفة أسباب هذا الخلط في المصطلحات ولكن على أية حال هذا هو الحاصل. لا يتوقف الشعر عند جيل بعينه، كل الأجيال تنتج شعرا وإلا لكان الشعر الإسباني توقف عند جيل 27 الشهير، جيل فيديريكو جارثيّا لوركا ولويس ثرنودا وبيدرو ساليناس وخورخي جيين وبيثنتي أليكساندري وميجيل إرناتدث ورافائيل ألبرتي، على سبيل المثال. ربما في التسعينيات في مصر كان هناك حراك أدبي وثقافي على مستوى موسع شارك فيه الجميع، وبالتأكيد أتت وسوف تأتي دورات أخرى وإن كانت بأشكال مختلفة. ما بقي من جيل التسعينيات هو ما أنتجه شعراؤه وكتّابه ولم يتعلق الأمر أبدا بموضة عابرة بل بعمل متواصل لا يزال يشتغل إلى اليوم. قليلا ونادرا ما نجد من يشبهون كتابتهم تماما، وفي ظني أن الشاعر والمترجم أحمد يماني فعل هذا منذ الخطوات الأولى في "شوارع الأبيض والأسود"، ومنذ جلوسه "تحت شجرة العائلة"، ليزرع بالكلمات وردات في الرأس".ومنذ أن هاجر إلى اسبانيا ليدررس ويدرس بجامعاتها ليشير لنا من هناك وعبر الشعر عن " أماكن خاطئة " ويكتب عن "منتصف الحجرات"ويصف لنا الوداع الذي لا مفر منه في "الوداع في مثلث صغير".الشاعر أحمد يماني الذي هاجر إلى أسبانيا في اوائل عام 2001 ليتحصل على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة كومبلوتينسي ومن ثم يستقر هناك حبا ومحبة تاركا وراءه حضور وذيوع وانتشار مصري وعربي عبر اعماله الشعرية وتحصله على جوائز عديدة منها جائزة رامبو وغيرها، ليكمل المسيرة من هناك ويصبح أحد أهم وأبرز أصوات شعراء المهجر من مجايليه في هذا الحوار لـ"الدستور" يكشف عن نخبوية الشعر، وعن استبعاد تهميشة بوصفة قلب الحياة وإلى نص الحوار:قراءة الشعر لا تتوفر إلا لقاريء خاص يعرف الشعر ومسالكه وشغوف به على نحو خاص. لعلك تقصد بالسؤال ما يتعلق بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغياب المرجعية النقدية ولكن أيا ما كانت واسطة النشر فإن ما يُعوّل عليه هو وعي المتلقي بالشعر أولا وأخيرا، فمفهوم الشعر مفهوم واسع للغاية ويحتمل أشكالا وطرائق في القول عديدة جدا. الحياة لا تتوقف والشعر لا يتوقف عن تجديد نفسه.اسمح لي بداية أن أتحفظ على مصطلح قصيدة النثر، والذي يقصد به لدينا كل الشعر الحر غير الموزون، ولسنا هنا بصدد معرفة أسباب هذا الخلط في المصطلحات ولكن على أية حال هذا هو الحاصل. لا يتوقف الشعر عند جيل بعينه، كل الأجيال تنتج شعرا وإلا لكان الشعر الإسباني توقف عند جيل 27 الشهير، جيل فيديريكو جارثيّا لوركا ولويس ثرنودا وبيدرو ساليناس وخورخي جيين وبيثنتي أليكساندري وميجيل إرناتدث ورافائيل ألبرتي، على سبيل المثال. ربما في التسعينيات في مصر كان هناك حراك أدبي وثقافي على مستوى موسع شارك فيه الجميع، وبالتأكيد أتت وسوف تأتي دورات أخرى وإن كانت بأشكال مختلفة. ما بقي من جيل التسعينيات هو ما أنتجه شعراؤه وكتّابه ولم يتعلق الأمر أبدا بموضة عابرة بل بعمل متواصل لا يزال يشتغل إلى اليوم.

◄ ثمة حرب خاضها ذلك الجيل للدفاع عن قصيدة النثر المصرية، وفي ظل الدعوات التي خرجت بإنها مجرد محاكاة للقصيدة اللبنانية، كيف تري هذا المشهد الآن؟ وهل نجحت قصيدة النثر المصرية في الانفلات من هذا الطرح والذي مازال حاضرا حتي اللحظة الراهنة؟



داخل الاحترابات الشعرية، وهي صحيّة إلى حد كبير إذا ظلت داخل الإطار الشعري ولا تتعداه إلى الإطار الشخصي، وهذا أمر لا يحدث دائما، ثمة اتهامات جاهزة، يظن البعض أن كلمة تأثر هي اتهام في حد ذاته. التأثر أمر يختلف تماما عن التقليد، التأثر يعني الحوار، كل الشعراء يتأثرون وإلا فما فائدة القراءة. أما ربط القصيدة المصرية بالقصيدة اللبنانية بوصفها محاكاة لها فهذا أمر بعيد تماما عن الواقع، فأولا القصيدة اللبنانية هي قصائد متعددة بعدد أصوات شعرائها المختلفين. الاتهام نفسه لاحق القصيدة اللبنانية في بعض اللحظات باعتبارها شعرا مترجما وخصوصا عن الفرنسية. هناك أيضا القصيدة العراقية باتجاهاتها وتأثراتها بالإنجليزية والقصيدة السورية والفلسطينية والأردنية باختلافاتها وقصيدة الخليج وقصيدة المغرب العربي، وهكذا. لكن على أية حال، فإن موضوع التأثر هو أمر طبيعي وما هو غير طبيعي ألا نتأثر بما نقرأ وبما نحب، بل وبما لا نحب. أعتقد أنه بعد مرور سنوات طويلة يمكن الآن مراجعة أفكارنا حول المنتج الشعري والتخلص من تلك الاحترابات التي ربما كانت فاعلة في وقتها ولكنها الآن أصبحت معيقة تماما لأي نقاش جاد حول الشعر. أعتقد أنه علينا أن نفهم ببساطة أن الشعر عمل إنساني، عمل كبير في الروح، لا يجب علينا أن نظل داخل صراعات صغيرة لا تفيد الشعر في شيء وأن نفكر في شعرنا داخل العالم وليس داخل لغتنا فقط.



◄ هل يمكن أن نقول إن مشروع أحمد يماني غارق بالتساؤلات، ومحاولة تقديم كل ماهو ذاتي وماله علاقة بالانثي؟



أعتقد أن التساؤلات ضرورية دائما في الشعر وفي الحياة، الشغف بالسؤال لا ينتهي لأن الأسئلة لا تنتهي، أسئلة الشعر وأسئلة الحياة. أما فيما يتعلق بموضوع الذات في الشعر فأعتقد أنه يتم تناوله بشكل مبسط للغاية وبشكل خاطئ تماما، فدائما ما نخلط بين الذات الشاعرة وبين الشاعر نفسه وكأن الشاعر يكتب فقط "حقائق" عن ذاته وكأن الخيال ليس عملا أصيلا من أعمال الشاعر. هذا التماهي بين الشاعر وعمله يغفل حقيقة أننا بإزاء فن شعري لغوي ولسنا أمام تقديم شهادات عن الواقع أو عن حياة الشاعر، كما أن الذات الشاعرة هي ذوات عدة وليس ذاتا واحدة مطلقة، حسب منطق القصيدة نفسها. أعتقد أن الأنثى في قصائدي هي دائما أنثى متعينة، حبيبة، أم، أخت، صديقة، غريبة. داخل الاحترابات الشعرية، وهي صحيّة إلى حد كبير إذا ظلت داخل الإطار الشعري ولا تتعداه إلى الإطار الشخصي، وهذا أمر لا يحدث دائما، ثمة اتهامات جاهزة، يظن البعض أن كلمة تأثر هي اتهام في حد ذاته. التأثر أمر يختلف تماما عن التقليد، التأثر يعني الحوار، كل الشعراء يتأثرون وإلا فما فائدة القراءة. أما ربط القصيدة المصرية بالقصيدة اللبنانية بوصفها محاكاة لها فهذا أمر بعيد تماما عن الواقع، فأولا القصيدة اللبنانية هي قصائد متعددة بعدد أصوات شعرائها المختلفين. الاتهام نفسه لاحق القصيدة اللبنانية في بعض اللحظات باعتبارها شعرا مترجما وخصوصا عن الفرنسية. هناك أيضا القصيدة العراقية باتجاهاتها وتأثراتها بالإنجليزية والقصيدة السورية والفلسطينية والأردنية باختلافاتها وقصيدة الخليج وقصيدة المغرب العربي، وهكذا. لكن على أية حال، فإن موضوع التأثر هو أمر طبيعي وما هو غير طبيعي ألا نتأثر بما نقرأ وبما نحب، بل وبما لا نحب. أعتقد أنه بعد مرور سنوات طويلة يمكن الآن مراجعة أفكارنا حول المنتج الشعري والتخلص من تلك الاحترابات التي ربما كانت فاعلة في وقتها ولكنها الآن أصبحت معيقة تماما لأي نقاش جاد حول الشعر. أعتقد أنه علينا أن نفهم ببساطة أن الشعر عمل إنساني، عمل كبير في الروح، لا يجب علينا أن نظل داخل صراعات صغيرة لا تفيد الشعر في شيء وأن نفكر في شعرنا داخل العالم وليس داخل لغتنا فقط.أعتقد أن التساؤلات ضرورية دائما في الشعر وفي الحياة، الشغف بالسؤال لا ينتهي لأن الأسئلة لا تنتهي، أسئلة الشعر وأسئلة الحياة. أما فيما يتعلق بموضوع الذات في الشعر فأعتقد أنه يتم تناوله بشكل مبسط للغاية وبشكل خاطئ تماما، فدائما ما نخلط بين الذات الشاعرة وبين الشاعر نفسه وكأن الشاعر يكتب فقط "حقائق" عن ذاته وكأن الخيال ليس عملا أصيلا من أعمال الشاعر. هذا التماهي بين الشاعر وعمله يغفل حقيقة أننا بإزاء فن شعري لغوي ولسنا أمام تقديم شهادات عن الواقع أو عن حياة الشاعر، كما أن الذات الشاعرة هي ذوات عدة وليس ذاتا واحدة مطلقة، حسب منطق القصيدة نفسها. أعتقد أن الأنثى في قصائدي هي دائما أنثى متعينة، حبيبة، أم، أخت، صديقة، غريبة.

◄ قدمت ستة دواوين شعرية بداية من "شوارع الأبيض والأسود" وانتهاء بـ "الوداع في مثلث صغير" ومن قبلهما "تحت شجرة العائلة" و"وردات في الرأس" و"منتصف الحجرات" و"أماكن خاطئة”. حدثنا عن دلالات العناوين وانشغالك بالشكل في أغلب دواوينك؟



معظم عناوين دواويني عبارة عن سطور داخل القصائد. هناك عناوين جميلة في حد ذاتها، لكنني أظن أنني لم أكن منشغلا أبدا بصياغة عنوان جميل، تبدو عناويني عادية وتقريرية. لا أعتقد أنني منشغل بالشكل، ففي كل الدواوين المذكورة لم أكتب سوى شعر حر غير موزون وقصيدة النثر والتي أفهمها بشكلها المعتاد، وكنت من قبل ذلك بكثير عندما بدأت الكتابة أكتب قصيدة عمودية وقصيدة تفعيلة ولكن لم أستمر طويلا في الكتابة بهذين الشكلين. ربما أراوح بين القصائد القصيرة والقصائد الممتدة، بين القصائد المركبة والقصائد المباشرة، ولكن الحركة داخل الشكل هي حركة محدودة في النهاية.



◄ في ظل تكريس مشاريع شعرية، وأسماء كبيرة علي رأس ديوان الشعر في عالمنا العربي، كيف تري مشهد الشعر العربي؟ وهل ثمة سجن للقصيدة العربية بتصدير أجناس إبداعية، مثل الرواية علي رأس المشهد الإبداعي وكأن ثمة تهميشا متعمدا للشعر؟



أعتقد أن مشهد الشعر العربي الحالي، مشهد ثري للغاية وبالغ التنوع ويشارك فيه شعراء وشاعرات من مختلف الأعمار والاتجاهات. لا أعتقد أن ثمة تهميشا للشعر، ربما الجوائز العديدة المكرسة للرواية تحديدا هي ما جعلت المشهد الشعري يبدو وكأنه يهمش عمدا. هناك حديث دائم عن المعاناة في نشر الشعر، لكن دائما نرى دواوين جديدة ونرى شاعرات وشعراء وقراء جددا. الشعر لا يمكن تهميشه لأنه في قلب أية حياة منذ أجدادنا القدماء وحتى يومنا هذا.



◄ يغيب عن المشهد الشعري الشاعر النجم،. فقد عشنا وسط زخم لأصوات ابداعية: (محمود درويش، نزار قباني، أمل دنقل، حلمي سالم، محمد عفيفي مطر، محمد الفيتوري، سميح القاسم، سركون بولص، وغيرهم)، جميعها كانت ولا تزال تشغل المشهد الإبداعي، حتي بعد غيابها، وصارت أيقونات للشعر الحديث. والآن، قد تبدو الساحة خالية. السؤال: لماذا ذلك الشعور بغياب حقيقي للأسماء وليس للشعر؟



لا أعتقد بداية أن أيا من الأساتذة الكبار الذين تفضلت بذكرهم كان همه الشاغل أن يكون نجما، أعتقد أن الأمر مختلف تماما بالنسبة للشاعر. الشاعر يريد أن يترك قصيدة باسمه، يريد قطعة من الأرض الكبيرة له. لا يهم الشاعر أن يعرفه ملايين أو عشرات لكن تهمه قطعته من الشعر. ما يحيط الشاعر بعد ذلك هو أمر اجتماعي وليس شعريا، أظن أنه لا يتداخل في الحياة الشعرية للشاعر مهما كانت شهرته.



أعتقد أيضا أن مفهوم النجم بالمعنى العام يعني، في أي حقل من الحقول، حضورا جماهيريا عريضا، لكن مفهوم النجومية نسبي كذلك. يبدو الأمر أكثر وضوحا وسهولة في التصنيف حينما نتحدث عن الغناء أو فن التمثيل أو الرياضة أو ما يظهر الآن على وسائل التواصل الاجتماعي من نجوم جدد. لا تبدو الساحة الشعرية خالية، بل على العكس تماما لدينا تجارب عظيمة لشعراء كثيرين، ولكن الشعر فن نخبوي ويحتاج إلى قارئ خاص كما أسلفت. معظم عناوين دواويني عبارة عن سطور داخل القصائد. هناك عناوين جميلة في حد ذاتها، لكنني أظن أنني لم أكن منشغلا أبدا بصياغة عنوان جميل، تبدو عناويني عادية وتقريرية. لا أعتقد أنني منشغل بالشكل، ففي كل الدواوين المذكورة لم أكتب سوى شعر حر غير موزون وقصيدة النثر والتي أفهمها بشكلها المعتاد، وكنت من قبل ذلك بكثير عندما بدأت الكتابة أكتب قصيدة عمودية وقصيدة تفعيلة ولكن لم أستمر طويلا في الكتابة بهذين الشكلين. ربما أراوح بين القصائد القصيرة والقصائد الممتدة، بين القصائد المركبة والقصائد المباشرة، ولكن الحركة داخل الشكل هي حركة محدودة في النهاية.أعتقد أن مشهد الشعر العربي الحالي، مشهد ثري للغاية وبالغ التنوع ويشارك فيه شعراء وشاعرات من مختلف الأعمار والاتجاهات. لا أعتقد أن ثمة تهميشا للشعر، ربما الجوائز العديدة المكرسة للرواية تحديدا هي ما جعلت المشهد الشعري يبدو وكأنه يهمش عمدا. هناك حديث دائم عن المعاناة في نشر الشعر، لكن دائما نرى دواوين جديدة ونرى شاعرات وشعراء وقراء جددا. الشعر لا يمكن تهميشه لأنه في قلب أية حياة منذ أجدادنا القدماء وحتى يومنا هذا.لا أعتقد بداية أن أيا من الأساتذة الكبار الذين تفضلت بذكرهم كان همه الشاغل أن يكون نجما، أعتقد أن الأمر مختلف تماما بالنسبة للشاعر. الشاعر يريد أن يترك قصيدة باسمه، يريد قطعة من الأرض الكبيرة له. لا يهم الشاعر أن يعرفه ملايين أو عشرات لكن تهمه قطعته من الشعر. ما يحيط الشاعر بعد ذلك هو أمر اجتماعي وليس شعريا، أظن أنه لا يتداخل في الحياة الشعرية للشاعر مهما كانت شهرته.أعتقد أيضا أن مفهوم النجم بالمعنى العام يعني، في أي حقل من الحقول، حضورا جماهيريا عريضا، لكن مفهوم النجومية نسبي كذلك. يبدو الأمر أكثر وضوحا وسهولة في التصنيف حينما نتحدث عن الغناء أو فن التمثيل أو الرياضة أو ما يظهر الآن على وسائل التواصل الاجتماعي من نجوم جدد. لا تبدو الساحة الشعرية خالية، بل على العكس تماما لدينا تجارب عظيمة لشعراء كثيرين، ولكن الشعر فن نخبوي ويحتاج إلى قارئ خاص كما أسلفت.

◄ هل كان للسلطة دور في اختيار الهجرة، لتبدو فيما بعد معالم جيل التسعينيات غائمة ويبدو جيل التسعينات كأنه اختار الفرار والهجرة. كما صارت مفردات مثل الشعراء المهاجرين أو الغربة ملتصقة بكم، فما تعليقك علي هذا؟



لابد أولا من إيضاح أمر يتعلق بموضوع الهجرة وهي أن كل هجرات الصديقات والأصدقاء من جيل التسعينيات إلى الغرب إنما حدثت لأسباب شخصية ولم يكن الأمر مخططا له بالطبع بل هي مصادفات بحتة، حدث الأمر نفسه مع كاتبات وكتّاب آخرين من أجيال مختلفة انتقلوا إلى بلاد أخرى، كذلك عدد من هاجر من جيلي قليل للغاية مقارنة بمن لم يهاجر من الجيل نفسه، فلا يمكن إذن سحب موضوع الهجرة على الجيل بأكمله. كما قلت هي قرارات فردية لم تتعلق بأي نوع من أنواع الفرار فلم يكن أحد منا مضطهدا، أو يعاني حياتيا، فأنا على سبيل المثال كنت قد نشرت ثلاثة دواوين قبل سفري إلى إسبانيا وكنت أعمل في الهيئة المصرية العامة للكتاب ولدي شقتي الخاصة في بيت أهلي ولدي أصدقائي وصديقاتي الكبار في الوسط الثقافي، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى صديقاتي وأصدقائي ممن هاجروا، إذن فالأمر بعيد تماما عن الاضطهاد أو شظف العيش. نحن لا نعيش في منفى ولا في غربة، بل نعيش في بلاد نحبها واخترنا العيش فيها.



بالنسبة الترجمة، ثمة رأي يقول إن ترجمة الشعر ماهي إلا قراءة لروح القصائد وفي الغالب يفقد الشعر روحه في الترجمة. إلي أي مدى تتفق مع هذه العبارة؟ وهل للغة العربية دور في سجن القصيدة وعدم وصولها للآخر؟ حدثنا عن مشروعك في الترجمة وهل يأخذ ما تترجم من مساحة نتاجك الشعري؟ لابد أولا من إيضاح أمر يتعلق بموضوع الهجرة وهي أن كل هجرات الصديقات والأصدقاء من جيل التسعينيات إلى الغرب إنما حدثت لأسباب شخصية ولم يكن الأمر مخططا له بالطبع بل هي مصادفات بحتة، حدث الأمر نفسه مع كاتبات وكتّاب آخرين من أجيال مختلفة انتقلوا إلى بلاد أخرى، كذلك عدد من هاجر من جيلي قليل للغاية مقارنة بمن لم يهاجر من الجيل نفسه، فلا يمكن إذن سحب موضوع الهجرة على الجيل بأكمله. كما قلت هي قرارات فردية لم تتعلق بأي نوع من أنواع الفرار فلم يكن أحد منا مضطهدا، أو يعاني حياتيا، فأنا على سبيل المثال كنت قد نشرت ثلاثة دواوين قبل سفري إلى إسبانيا وكنت أعمل في الهيئة المصرية العامة للكتاب ولدي شقتي الخاصة في بيت أهلي ولدي أصدقائي وصديقاتي الكبار في الوسط الثقافي، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى صديقاتي وأصدقائي ممن هاجروا، إذن فالأمر بعيد تماما عن الاضطهاد أو شظف العيش. نحن لا نعيش في منفى ولا في غربة، بل نعيش في بلاد نحبها واخترنا العيش فيها.بالنسبة الترجمة، ثمة رأي يقول إن ترجمة الشعر ماهي إلا قراءة لروح القصائد وفي الغالب يفقد الشعر روحه في الترجمة. إلي أي مدى تتفق مع هذه العبارة؟ وهل للغة العربية دور في سجن القصيدة وعدم وصولها للآخر؟ حدثنا عن مشروعك في الترجمة وهل يأخذ ما تترجم من مساحة نتاجك الشعري؟