تفاصيل خطة «التموين» في رمضان وعيد الفطر

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة بشأن العمل خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر المبارك، لتحقيق الاستقرار في المعاملات وتوفير السلع ومكافحة الغش والمغالاة في الأسعار.وشملت الخطة التي حصلت «الدستور» على نسخة منها تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجبة على كافة السلاسل التجارية لمواجهة فيروس كورونا، والوقوف على مدى توافر جميع السلع خلال فترة رمضان والعيد، ضبط الأسواق الجملة والنصف جملة والقطاعي والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها، التصدي للباعة الجائلين والتركيز على المناطق الشعبية التي ينتشر هؤلاء الباعة، مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية، التصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية نظرا لخطورتها وتأثيرها على الصحة والبيئة.واشتملت الخطة المناطق التي سيتم فيها تطبيق الإجراءات من خلال المديريات المختلفة للوزارة، وعبر الخطوط الساخنة والأرقام المعلنة من خلال الوزارة.