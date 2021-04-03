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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث ومواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان في رمضان 2021

السبت 03/أبريل/2021 - 10:23 م
موسى
موسى
منار إبراهيم
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يكثف الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "موسى" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث أنهى ما يقرب من 80% من الأحداث ويستمر التصوير بالتزامن مع عرضه بالشهر الكريم.

أحداث مسلسل موسى لمحمد رمضان في رمضان 2021


وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدية حول شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، ووتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويخوض "موسى" العديد من المعارك مع أعدائه في إحدى محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والمجيء إلى القاهرة ثم يعمل بالتجارة في تصدير واستيراد عدد من الأشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

مواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان في رمضان 2021


وينطلق أولى حلقات المسلسل يوم 1 من رمضان المقبل والموافق بالميلادي يوم 12 أبريل، ويعرض مسلسل موسى على أكثر من قناة حيث يعرض بشكل حصري على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي قناة dmc وقناة dmc دراما، كما يذاع المسلسل على قنوات mbc1، وابوظبي وmbc عراق قناة دبي الفضائية وقناة رؤيا حيث يعرض في توقيتات مختلفة على مدار اليوم إضافة إلى ذلك سيتم عرضه عبر منصتي Shahid watch it.

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فريق عمل مسلسل موسى لمحمد رمضان في رمضان 2021


ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنان محمد رمضان نخبة من نجوم الفن منهم الفنانة سمية الخشاب التي تقوم بدور البطولة النسائية أمامه لأول مرة، كما يشاركه في البطولة كل من عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ويقوموا بتصوير العمل ما يقرب من 16 ساعة بشكل شبه يومي لانهاء كافة مشاهد العمل خلال الاسبوع الاول من الشهر الكريم.

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