4 وفيات وإصابة شخص آخر مستجدات مذبحة فيديمين بالفيوم

لقت منذ قليل، بدرية رياض بالعقد الخامس من عمرها، مريضة سرطان، مصرعها بعد نقلها لمستشفى قصر العيني لإجراء عملية إثر إصابتها بطلق ناري في ظهرها، في مذبحة فيديمين التي شهدتها القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على يد زوج ابنتها، وأيضًا لقت نسمة سامي أحمد- 30 عاما، زوجة الجاني، مصرعها بعد دخولها غرفة العمليات بمستشفى الفيوم العام إثر إصابتها بطلق ناري في وجهها.ووصل بذلك عدد الضحايا في الواقعة إلى 4 وفيات وهم زوجة الجاني، وشقيقة زوجته، وحماته، وابنه، وإصابة الابن الثاني بطلق ناري في قدمه.وكانت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مذبحة عائلية، حيث أطلق فيها الزوج يدعى عمرو ناصر-35 عام، النار علي زوجته وابنائه الاثنين، وحماته وشقيقة زوجته.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من كشف تفاصيل واقعة إطلاق النار علي عائلة كاملة، بعد إطلاق شخص النار عليهم من سلاح خرطوش، إذ تبين أن وراء الواقعة "عامل" لخلافات مع أسرة زوجته عقب خروجه من مصحة علاج نفسي.وتلقي اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور بالحادث بعد إبلاغ الأهالي للمركز بالواقعة.وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة سنهور أن سبب المشاجرة هو رفض أهل الزوجة عودتها إلى مسكنها بصحبة زوجها وأبنائها الاثنين لغضبها وتركها المنزل بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة ودخوله إلى مصحة لعلاج الإدمان وهروبه من المصحة وعودته للقرية ليستقل فيها مع أسرته بدون علاج لذلك رفض أهل زوجته عودتها له إلا بعد إكمال علاجه، ودخل المتهم في حالة هستيريا وأطلق أعيرة نارية عشوائية على الجميع وفر هاربا.ويكثف المقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز سنهور والرائد محمد الهاين معاون المباحث تحرياتهم لإلقاء القبض عليه وتقديمه للنيابة، وتحرر محضر داخل مركز شرطة سنهور لعرضه على نيابة سنورس لمباشرة التحقيقات.