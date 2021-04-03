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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات

السبت 03/أبريل/2021 - 06:18 م
احتفالية تكريم عدد
احتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عن تقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللائي قدمن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن.

وأشار إلى الدور الكبير للأم المصرية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مثمنا تضحياتها الكبيرة دون انتظار المقابل،موجها تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب في التحدي والصبر، ومعبرًا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن أيقونة العطاء ورمزًا للكفاح والإيثار.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمركز الشباب بمدينة ناصر.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم مجموعة من الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وسلّم بلال حبش نائب المحافظ الأمهات المكرمات شهادات تقدير، مقدما لهن التهنئة بهذه المناسبة، مؤكدا على دعم المحافظة تحت قيادة الدكتور محمد هاني غنيم للمرأة السويفية على جميع الأصعدة، لاسيما وأن بني سويف تزخر بالعديد من النماذج النسائية المشرفة اللائي تفخر بهن المحافظة.

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