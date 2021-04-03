«سعداوي» يتابع تطوير ترعة الهاويس والممشي الجديد بالسويس

تابع سكرتير عام محافظة السويس خالد سعداوي، أعمال تطوير ترعة الهاويس والممشي الجديد بمنطقة الباسل.كما تابع «سعداوي» أعمال تمهيد التربة ورفع كفاءة الصرف الصحي وصيانة غرف التفتيش، وتفقد أعمال تطوير بحي الأربعين من إنارة بشارع الخليفة بكفر حودة استعدادا لاعمال رصف وتطوير عدد من شوارع بحي الأربعين.وتابع أعمال التطوير ورصف بطريق الخدمة بنطاق حي عتاقة لتسهيل حركة المرور للقادمين من وإلى مدينة السلام وربط مداخل مدينة النور والتوفيق والمدن الجديد بطريق السويس القاهرة وطريق مصر إيران.