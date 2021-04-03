ننشر الرسالة الرعوية لمطران الأرمن الكاثوليك في عيد القيامة

أطلق نيافة المُطران الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الكنيسة الارمنية الكاثوليكية في مصر رسالته الرعوية اليوم السبت، قبيل الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.وحصلت "الدستور" على نسخة من الرسالة المطبوعة باللغة الرعبية، والتي ستوزع أيضًا بلغات مُختلفة، وعلى رأسها الأرمينية ليقرأها الشعب الأرميني.وحملت الرسالة في 2021، شعار "قيامة المسيح برهان على ألوهيته".هذا ويرأس المطران القداس مساء اليوم، بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة.