الكويت: 1235 إصابة بكورونا و1264 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 1.235 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 235.989 منذ بداية الجائحة.وذكرت الوزارة الكويتية في بيانها، إنه تم تسجيل 1.264 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 220.521، كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.339 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 8.710 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى 2.084.208 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.129 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 239 حالة.