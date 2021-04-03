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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة غرب مأرب

السبت 03/أبريل/2021 - 06:34 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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كبّد الجيش اليمني، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، السبت، خسائر بشرية ومادية كبيرة، غرب محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية إن أبطال الجيش تعاملوا مع عناصر حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد الموقع العسكرية في جبهة الكسارة، مؤكدًا سقوط جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش.
وأوضح أن عناصر الجيش استعادوا كل ما بحوزة عناصر الميلشيا الحوثية من أسلحة وذخائر متنوعة، فيما دمّرت مدفعية الجيش طقمًا حوثيًا كان يحمل ذخائر، وبالتزامن، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عددًا من الأطقم الحوثية،كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، وقتل جميع من كانوا على متنها من العناصر الحوثية.

كما استهدف طيران التحالف بغارات أخرى تجمعات متفرقة للميلشيا الحوثية غرب مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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