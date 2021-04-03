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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور يصل إلى الخرطوم

السبت 03/أبريل/2021 - 06:21 م
مصطفى تمبور
مصطفى تمبور
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وصل إلى الخرطوم اليوم السبت قادمًا من جوبا، مصطفى نصرالدين تمبور رئيس حركة "تحرير السودان"، الذي انضم إلى اتفاق جوبا للسلام في السودان.

وكان في استقبال تمبور، في مطار الخرطوم، الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان.
ورحب الدبيلو، في تصريح صحفي، بقدوم تمبور إلى الخرطوم، لافتًا إلى أن انضمامه لعملية السلام يُعد إضافة حقيقية ستسهم في إحلال السلام وتمزيق فاتورة الحرب.

من جانبه، حيا نصرالدين تمبور، صناع ثورة ديسمبر، الذين مهدوا الطريق للسلام، مؤكدًا حرصه على الإيفاء ببنود اتفاق السلام.

وقال: إن التوقيع على اتفاق السلام، يهدف إلى دعم مسيرة البناء والإعمار والتنمية والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، مضيفًا: "نحن على استعداد بأن نسهم مع من سبقونا من رفاق الكفاح المسلح والقوي السياسية المحبة للسلام من أجل التحول الديمقراطي وبناء السودان، وفق معايير جديدة تستوعب التعدد والتنوع دون إقصاء لأحد على أساس عرق أو نوع أو جهة أو جنس، وسنعمل مع غيرنا من أجل توفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاعات، واستقرار النازحين والبسطاء وتحقيق العدل بين الناس".

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