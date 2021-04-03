كولومبيا: 2ر10 ألف إصابة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ4ر2 مليون

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 10 آلاف و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في كولومبيا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و428 ألفا و48 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم السبت: بأنه تم تسجيل ١٦٣ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٦٣ ألفا و٧٧٧ حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ ٣٣٤ ألفا و٩٥٥ شخصا.