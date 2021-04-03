ضبط مبيدات زراعية غير صالحة بكفر الزيات

شكلت إدارة تموين كفر الزيات، بمحافظة الغربية، حملة تموينية تضم مدير ادارة تموين كفر الزيات، يرافقه مفتشي قسم الرقابة التموينية بادارة تموين كفر الزيات، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وذلك للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية بدائرة مركز كفر الزيات.وأسفرت الحملة عن ضبط ضبط احد محلات بيع المبيدات الزراعية بقرية قليب أبيار، يعرض بغرض البيع عدد ٦٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتم ضبط هذة الكمية والمدير المسؤول، كما تم ضبط أحد محلات ومخازن بيع المواد الغذائية بناحية قرية اسديمة، لحيازتة بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر ومعباءة في مصانع غير مرخصة، حيث تم ضبط عدد ١٠٠٠ كيس ملح طعام وعدد ١٢٠ عبوة خل، باجمالي وزن ٤٨٠ كيلو جرام، كما أسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر جنحة عدم اعلان عن الأسعار وكذا عدم حمل شهادة صحية وبيع بازيد من السعر الرسمي لانشطة تجارية بمركز كفرالزيات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وجارِ العرض على النيابة.