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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف يفتتح المجمع الإسلامي بالداخلة الخميس المقبل

السبت 03/أبريل/2021 - 06:02 م
المجمع الإسلامي بالداخلة
المجمع الإسلامي بالداخلة
محمد مهدي
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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المجمع الإسلامي الكبير "مسجد التواب الرحيم" بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، الخميس القادم 8 4 2021م، والذي يشكل تحفة معمارية.

حيث تم الانتهاء من عمل الرسومات المعمارية على أحدث طراز إسلامي ويشمل عدد (2) مئذنة، والمسجد وملحقاته بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (٢٥) مليون جنيه.

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