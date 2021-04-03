وزير الأوقاف يفتتح المجمع الإسلامي بالداخلة الخميس المقبل

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المجمع الإسلامي الكبير "مسجد التواب الرحيم" بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، الخميس القادم 8 4 2021م، والذي يشكل تحفة معمارية.حيث تم الانتهاء من عمل الرسومات المعمارية على أحدث طراز إسلامي ويشمل عدد (2) مئذنة، والمسجد وملحقاته بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (٢٥) مليون جنيه.